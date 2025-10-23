Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan düzenleme ile kira gelirlerindeki senelik 47 bin TL olarak belirlenen vergi istisna tutarının kaldırılacağı belirtilmiş ve düzenlemenin tüm konutları kapsayacağı öne sürülmüştü.



Ev sahiplerinin tepki gösterdiği uygulamanın detayları Meclis'e sunulurken, Ekonomim'de yer alan habere göre söz konusu uygulama yalnızca çok yüksek ve çok düşük kiralara uygulanacak.



EVİNİ ÇOK UCUZA KİRA VEREN EK VERGİ ÖDEYECEK



Düzenleme ile birlikte kiraya verdiği dairenin aylık getirisi 7 bin 800 TL'nin altında kalan ev sahipleri, söz konusu taşınmaz için vergi istisnasından yararlanamayacak. Aynı uygulama aylık kirası 94 bin lira üzerinde kalan daireler için de yürürlükte olacak.



İki kira tutarının altında kalan dairelerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.