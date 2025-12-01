Hayatımızın neredeyse büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimiz aslında biz farkında olmasak da sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Yaşam alanı ve hijyen üzerine çalışan uzmanlar, bazı eşyaların zamanla bakteri, toksin ve toz biriktirerek hastalıklara zemin hazırladığı konusunda uyardı. Sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam ortamı için evlerde belirli eşyaların vakit kaybetmeden çıkarılması gerektiği belirtildi.

Evlerimizde en çok bakteri barındıran ürünlerin başında mutfaklarda kullanılan süngerler ve temizlik bezleri yer alıyor. Görünüşte temiz olsalar bile uzmanlar bu iki eşyanın liflerinin mikrop ve kötü kokuları tuttuğunu vurguladı. Bundan dolayı mutfak süngerlerinin iki haftada bir yenilenmesi, havluların ise düzenli yıkanıp nemli bırakılmaması öneriliyor.

TARİHİ GEÇMİŞ KOZMETİK ÜRÜNLERİ

Evlerde sık rastlanan bir diğer tehlike ise son kullanma tarihi geçmiş ilaç ve kozmetik ürünleri. Tarihi geçen merhem, damla, krem ve tabletlerin etkisini kaybettiği gibi zararlı hale gelebileceği bildiriliyor. Bu ürünlerin kullanımı alerji, tahriş veya ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

PLASTİK KAPLAR

Aşınmış plastik kaplar da sağlık açısından risk taşıyor. Zamanla yüzeyinde oluşan mikro çatlaklar bakterilerin yerleşmesine neden olurken, düşük kalite plastikler sıcak yiyecekle temas ettiğinde toksik maddeler salabiliyor.,

ÇATLAMIŞ TABAK VE BARDAKLAR

Uzmanlar, çatlak tabak ve bardakların ise fark edilenden daha büyük bir hijyen sorunu yarattığı söylüyor. Seramik ve emaye ürünlerdeki kırık yüzeylerin bakteri ve mantarlar için ideal ortam oluşturduğu ayrıca emaye kapların çatladığında zararlı bileşikler sızdırabileceği ifade etti.

YASTIK, BATTANİYE DOLGULARI

Ev tekstili ürünlerinde de benzer bir tablo söz konusu. Uzmanlara göre, yıllar içinde yastık ve battaniye dolgularında toz, akar ve alerjenler biriktirebiliyor. Bundan dolayı uzmanlar, düzenli yıkama bile bu birikimi tamamen ortadan kaldırmadığı için yastıkların 2–3 yılda bir yenilenmesi tavsiye edilmekte.

MUMLAR

Son olarak kokulu mumlar ve oda spreylerinin içerdiği sentetik maddelerin, özellikle ısıtıldıklarında toksik bileşikler açığa çıkarabileceği bildirildi. Bu ürünlerin baş ağrısı, solunum yolu tahrişi ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapılmakta..