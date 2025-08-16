Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünle ilgili önemli bir karar aldı. Bakanlık, “güvensiz” olduğu tespit edilen ürünleri paylaştığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerine yeni bir ürün daha ekledi.

Resmi siteden ürünün çocuklar açısından risk taşıdığı belirtildi. Bakanlık paylaşılan Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş. firmasına ait “Alya” markalı çocuk eşofman takımının satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına hükmetti.

15 Ağustos’ta yapılan duyuruda, bakanlığın riskli ürünleri markalarıyla birlikte ifşa etmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu eşofman takımında standartlara aykırı tasarlanmış kordon ipi bulunduğu, bu detayın çocuklar için ciddi boğulma riski taşıdığı ifade edildi.

Tespit üzerine harekete geçen bakanlık, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını, mağaza ve depolarda bulunan tüm stokların da toplatılacağını bildirdi.