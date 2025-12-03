Ev dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen ev bitkileri, ortama hem estetik hem de ferahlık katıyor. Uzmanlar, bazı popüler bitkilerin kediler, köpekler ve hatta küçük çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyardı. Görünüşü masum olan pek çok bitki; temas, çiğneme ya da yutma yoluyla zehirlenmeye yol açabiliyor.

Son dönemde artan evcil hayvan sahipliğiyle birlikte bu konu yeniden gündeme gelirken, veteriner ve çocuk sağlığı uzmanları ailelerin bitki seçimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

EN TEHLİKELİ BİTKİ ZAMBAKLAR

Veteriner hekimler, özellikle zambak türlerinin kediler için son derece ölümcül olduğunu belirtti. Bir yaprak, biraz polen ya da su birikintisinden alınan tek bir yudum bile ani böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Uzmanlara göre evde kedi varsa zambak kesinlikle bulundurulmamalı.

DİFENBAHYA, MONSTERA VE POTHOS EN YAYGIN ZEHİRLİ TÜRLER ARASINDA

Evlerde sıkça tercih edilen bazı bitkiler de ciddi risk taşıyor:

- DİFENBAHYA (DIEFFENBACHIA)

Temas halinde ağız ve gözde yanma, şişme ve nefes darlığı yapabiliyor.

Çocuklar tarafından yutulursa acil müdahale gerekebiliyor.

- MONSTERA (DEVE TABANI)

Ağız içini tahriş eden kalsiyum oksalat kristalleri içeriyor.

Çiğneyen kedilerde salya artışı ve dil şişmesi görülebiliyor.

- POTHOS (SALON SARMAŞIĞI)

Hem kediler hem çocuklar için riskli.

Ağız yanması, kusma ve boğaz tahrişine neden olabiliyor.

ALOE VERA VE SARDUNYA DA GÜVENLİ DEĞİL

Her ne kadar insanlar için faydalı olsa da Aloe Vera, evcil hayvanlarda mide bulantısı ve ishal yapabiliyor. Sardunya ise hem kediler hem köpeklerde cilt tahrişine yol açabiliyor. Uzmanlar, popüler olması nedeniyle evlerde sıkça bulunan bu bitkilerin risklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE: ZAKKUM VE BORU ÇİÇEĞİ

Çocuk sağlığı uzmanlarına göre evde veya bahçede kesinlikle uzak durulması gereken iki bitki var:

- ZAKKUM (OLEANDER)

Çok küçük bir yaprak bile kalp ritmini bozabilir ve zehirlenmeye yol açabilir.

- BORU ÇİÇEĞİ (DATURA)

Halüsinasyon, bilinç kaybı ve ciddi zehirlenme riski taşır.

HANGİ BİTKİLER GÜVENLİ?

Uzmanlar, hayvanlı ve çocuklu evlerde şu bitkilerin tercih edilebileceğini söylüyor:

- Salon palmiyesi

- Kurdele çiçeği

- Afrika menekşesi

- Areka palmiyesi

- Çoğu sukulent türü

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Veterinerler ve çocuk doktorları, ev bitkisi satın alırken mutlaka türün zehirli olup olmadığının araştırılması gerektiğini hatırlattı.

Birçok zehirlenme vakasının ailelerin bitkinin tehlikeli olduğunu bilmemesinden kaynaklandığını belirtti.