Modern dönemlerin en konforlu araçları arasında yer alan tuvalet kağıtları, bir yandan bizler için hijyen sağlarken bir yandan da tuvalet deneyimini daha konforlu hale getirmekte.



Günümüzde her ülkede milyarlarca insan tarafından kullanılan tuvalet kağıtları için yıllardır süren tartışma ise temizlik sonrası tuvalet kağıtlarının çöp kovasına mı yoksa tuvaletin içerisine mi atılacağına dayanmakta. Her iki görüşü de savunan milyonlarca insan bulunsa da, hararetli tartışmaya son noktayı tesisat ustaları koydu.





TUVALET KAĞITLARI HER ZAMAN KLOZETE ATILMALI



Günümüzde tasarlanan tuvalet kağıtlarının tamamı, uzun süre suda kalmaları halinde tamamen minik parçalara ayrılmakta. Bu durum tuvalet kağıtlarının tesisat borularının içerisinde tıkanıklığa yol açmasını tamamen engellese de, söz konusu alışkanlık için Türkiye'de önemli bir istisna bulunmakta.



Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde 1999 depreminden önce yapılan binalarda tesisat boruları 50'lik olarak adlandırılan dar borulardan oluşmakta. Bu tür eski boruların günümüzde kullanımına devam edilmesi halinde, bazı tuvalet kağıtları henüz parçalanmadan tuvalette geçici süre ile tıkanıklığa neden olabilir.





Uzmanlar, yeni nesil dairelerde söz konusu problemin asla yaşanmayacağını belirtirken, Marmara Depremi öncesinde inşa edilen ve günümüze kadar herhangi bir boru değişikliği gerçekleşmemiş konutlarda ise tuvalet kağıdının klozete atılmaması gerektiğini savunmakta.



ISLAK MENDİL VE KAĞIT HAVLU KULLANANLAR DİKKAT



Öte yandan tuvalet tıkanıklığında en sık görülen sorun tuvalet kağıtlarından kaynaklanmamakta. Tuvalet kağıtlarına kıyasla suda çok daha zor çözünen ıslak mendiller ya da kağıt havlular, hiçbir koşulda klozet içerisine atılmamalı. Bu ürünlerin klozette sıklıkla kullanılması hemen hemen her zaman tuvalet giderinin ve boru hattının tıkanmasına neden olmakta.





