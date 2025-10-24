Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler, ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar daha sık kullanılmaya başladı. Ancak uzmanlara göre, bu dönemde yapılan en büyük hata, enerji canavarı bir ev eşyasını kontrolsüz şekilde kullanmak. Gözden kaçan bu detay, elektrik faturalarında ciddi artışa neden oluyor.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR FATURALARI UÇURUYOR

Enerji uzmanları, özellikle elektrikli ısıtıcıların yanlış kullanımının, kış aylarında faturaları iki katına çıkarabildiğini belirtiyor. Küçük odaları kısa süreli ısıtmak için uygun olan bu cihazlar, uzun süre açık bırakıldığında yüksek enerji tüketimi nedeniyle bütçeyi zorluyor.

Enerji Verimliliği Derneği’nin verilerine göre, günde sadece 6 saat çalışan 2000 watt’lık bir ısıtıcı aylık ortalama 400-600 TL arasında ek elektrik harcamasına yol açabiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Enerji verimliliği uzmanı Ayşe Yılmaz, “Elektrikli ısıtıcılar hızlı ısınma sağladığı için tercih ediliyor ancak sürekli açık bırakıldığında faturaya yansıması ciddi boyutlara ulaşıyor. Odayı ısıttıktan sonra cihazı kapatmak, hem enerji hem de para tasarrufu sağlar” diyor.

Alternatif çözümlerle hem sıcak hem ekonomik bir kış mümkün

Uzmanlar, elektrikli ısıtıcı yerine;

-Kombi sıcaklığını sabit bir değerde tutmayı,

-Kapı ve pencerelerde yalıtım bandı kullanmayı,

-Kalın perdelerle ısı kaybını önlemeyi öneriyor. Ayrıca halı kullanımı ve pencere kenarlarına yerleştirilen yalıtım süngerleri de ısı kaybını ciddi oranda azaltıyor.

Kışın ısınmak kadar, nasıl ısındığınız da önemli. Elektrikli ısıtıcılar kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede faturaları ikiye katlayabiliyor.

Uzmanların önerisi net:

“Isı kaybını önleyin, cihazları bilinçli kullanın. Sıcak bir evi, soğuk bir fatura ile dengeleyin.”

Bu kış küçük önlemlerle hem evinizi sıcak tutabilir hem de faturalarınızı kontrol altına alabilirsiniz.