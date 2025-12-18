ABD’nin Teksas eyaletinde Başsavcı Ken Paxton, beş büyük akıllı televizyon üreticisine kullanıcı gizliliğini ihlal ettikleri iddiasıyla dava açtı. Samsung, LG, Sony, Hisense ve TCL’nin, Otomatik İçerik Tanıma (ACR) adlı teknolojiyle kullanıcıların izleme alışkanlıklarını rızaları olmadan takip ederek kişisel veri topladığı öne sürüldü.

Başsavcılık açıklamasında, ACR teknolojisinin televizyon ekranından sık aralıklarla görüntü alarak izleme faaliyetlerini gerçek zamanlı izlediği ve bu verilerin hedefli reklamcılık amacıyla üçüncü taraflara aktarıldığı iddia edildi. Bu uygulamanın kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği ve hassas bilgileri riske attığı savunuldu.

BİNLERCE DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Davalarda, şirketlerin Teksas Aldatıcı Ticari Uygulamalar Yasası’nı ihlal ettiği belirtilirken, her bir ihlal için 10 bin dolara kadar, 65 yaş üstü kullanıcıları etkileyen durumlarda ise 250 bin dolara kadar tazminat talep ediliyor. Ayrıca ACR verilerinin toplanması, paylaşılması ve satılmasının durdurulması isteniyor.

KULLANICILARIN VERİLERİ YABANCILARA AKTARILIYOR

Paxton, özellikle Çin merkezli Hisense ve TCL’nin Çin Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ek risk oluşturduğunu savunarak, ABD’li kullanıcı verilerinin yabancı aktörlerin erişimine açılabileceği uyarısında bulundu.

Dava dilekçelerinde, akıllı televizyonların “eğlence aracı olmaktan çıkıp kitlesel gözetim sistemine dönüştüğü” iddia edilirken, kullanıcıların veri toplama konusunda yeterince bilgilendirilmediği ve gerçek bir rıza vermeye zorlandığı da vurgulandı.