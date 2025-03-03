İç mekan tasarımı uzmanları, ev sahiplerinin perdeleri yanlış kullandığını açıklarken, bu durumun da evin ısınmasına engel olduğunu açı8kladı. Özellikle faturalardaki artışla beraber termostat kullanımından radyatör bakımına kadar enerji tasarrufu ipuçlarının paylaşıldığı bir dalga yarattı.

"PERDELER ISITMAYI ENGELLER"

Yaşam tarzı blog yazarı Nazia X Home, evinizi daha verimli bir şekilde ısıtmanın hızlı, kolay ve zahmetsiz bir yolunu gösterdiği videosuyla dikkat çekti. Nazia, bir kullanıcıya yanıt verirken, "Uzun perdeler kullanın. Isıtma açıkken pencere kenarına doğru sarkar, aksi takdirde perdeler ısıtmayı engeller, odayı değil" şeklinde ifadelere yer verdi.

Nazia, perdelerinizi doğru yerleştirmenin önemini vurgularken, radyatörlerin önüne koymaktan kaçınılması gerektiğine işaret etti ve "Ya pencere kenarına ya da ısıtıcıların arkasına koyun, ama radyatörü engellediği için önüne koymayın." dedi. Bu öneri, radyatörlerin verimli çalışmasını sağlamak için kritik bir noktaya işaret ediyor.

"ISININ ODADA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DAĞILMASINI ENGELLER"

Isıtma uzmanı Jess Steele de, yaptığı bir açıklamada kalorifer peteklerinin üzerine perde asmanın ısıtmayı nasıl engellediğini detaylandırdı. Steele, "Radyatörler, sıcak havanın tavana doğru yükselip soğuyarak çökelmesiyle odayı ısıtır. Bu konveksiyon akımı sayesinde, ısı eşit şekilde yayılır. Ancak perde, bu havanın hareketini engeller ve ısının odada verimli şekilde dağılmasını zorlaştırır" şeklinde konuştu.