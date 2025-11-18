İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 12 Haziran 2022 sabahı meydana gelen zincirleme kazada, 26 yaşındaki Baran Enver Çinkılıç yaralılara yardım etmek için otomobilini kenara çekti. Bu sırada hızla gelen ve yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Serkan C.’nin kullandığı lüks otomobil Çinkılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çinkılıç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili bilirkişi raporu, sürücüyü kusurlu bulmasına rağmen gözaltı işlemi uygulanmadığı, alkol testinin ise kazadan 12 saat sonra yapıldığı belirtildi. Kazanın ardından aracın sigortası, araç sahibine 16 milyon lira ödeme yaptı.

Ancak sigorta şirketi, ailede kusur olduğu gerekçesiyle Çinkılıç ailesine yaklaşık 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Davanın 18 Aralık’ta görüleceği bildirildi. Acılı anne Güler Ergül, yaşadıkları süreçle ilgili, “Oğlumu kaybettim, bir de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar. Tek isteğim sesimin duyulması” ifadelerini kullandı.