Gülnur SAYDAM

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, üniversite sezonu başlarken odalarına döndüklerinde valizlerinin karıştırıldığı, eşyalarının çalındığı, odalara cinsel içerikli mesajlar ve ahlaksız malzemeler bırakıldığı gerekçesiyle yurt önünde eylem yaptı.

Açıklamada, “Dolaplarımızı kıran, eşyalarımızı kirleten, özel hayatımıza saldıran bu kişiler ve onları bu yurda sokan yöneticiler derhal yargı önüne çıkarılmalı, en ağır cezaları almalıdır. Yurtlarda kimlerin çalıştığı, kime yetki verildiği ve güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığı kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmalıdır” denildi.

Aileler öfkeli

Yurt önünde bir araya gelerek konuya tepki gösteren tedirgin aileler Sözcü TV’ye konuştu:

- Bir baba: Erzurum’dan geldik daha bu. Sabah öğrendim olayları. Çok korkuyoruz yani ya böyle bir şey olabilir mi? Ben nasıl geri döneceğim aklım hep kızımda.

- Bir baba: Bakanlık bu taşeron işlerini kime veriyor? Denetlenmiyor mu? Bu işçiler şirketleri kim buluyor? Yani sadece müdürü görevden almak yetmez. Bu işçilerin de ceza alması gerekiyor. Ama hiç kimseden ses seda yok.

- Anne: O işçiler nasıl giriyor odalarda alem yapabiliyor bir de fotoğraf çektirip yayınlıyor. Burası muz cumhuriyeti mi yani bakanlık asıl o işçilere de ceza vermeli. Yoksa hiç birimiz yakında sokakta yürüyemeyeceğiz.

- Bir baba: Sapıklar ceza almıyor, kadınlar genç kızlar kimse güvende değil. Yazık ülkeye yazık.

SAPIKLAR ARANIYOR

Cevizlibağ Atatürk Kız öğrenci yurdunda içki alemi yapıp özel eşyaları karıştırarak zarar veren sapıklar için yakalama kararı çıkarıldı.

3 yönetici görevden alındı sapıklara yakalama kararı

Soruşturmanın ilk adımları kapsamında kritik bir karar alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Öğrencilerin özel alanlarına müdahale eden ve eşyalarını çaldıkları belirtilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Tacizci müftüye komik ceza

Eskişahir Beylikova’da 12 yaşındaki çocuğu istismar ettiği suçlamasıyla ‘tutuksuz yargılanan’ Müftü İshak Yıldırım’a zincirleme cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yıldırım, çocuğa karşı istismardan ise beraat etti.

‘Tacizsiz, güvenli, ucuz barınma istiyoruz’

KYK yurdu önünde eylem yapan öğrenciler, “Güvenli, ucuz, sağlıklı barınma temel insan hakkıdır. İşçiye ev, öğrenciye yurt” yazılı pankart açılan eylemde, “Taciz değil, barınmak istiyoruz”, “Tacizsiz yurtlar, tacizsiz Türkiye” ve “KYK uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları atıldı. Öğrenciler ücretsiz, nitelikli barınma hakkı istediklerini belirterek, “KYK hesap verecek” yazılı pankart açtı. Üniversiteliler barınma haklarının hiçe sayıldığını söyledi. (ANKA)