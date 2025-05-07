Evlilik kredisi ve eşya yardımlarının ardından, evlenecek çiftlere bir destekte emlakçılardan geldi. 2025 aile yılına özel dayanışma kampanyasına katılan emlakçılar, çiftlerin kiralık ev arayışında masrafsız bir süreç geçirmesini hedefliyor.

Konuyla ilgili Haber Global'e özel açıklamalarda bulunan Tüm Emlakçılar Danışmaları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL’yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması sebebiyle almayacağız. Evliliklerini ispatını veya nikah tarihlerini belli edecek şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurduktan sonra bakanlık onayladıktan sonraki süreçte bir barkod oluşuyor. Bizdeki işlem de şu şekilde olacak; oradan barkodu bize getirip ibraz eden bir çiftin hizmet bedelini kiralık hizmet bedeli olarak biz almayacağız" dedi.

Uygulama kapsamındaki planlamalarından bahseden Akçam, "Kriterleri uygun olan 100 bin kişi olduğunu planlıyoruz. Burada 25 bin TL aylık kira bedeli bize vermesi gereken parayı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 2,5 milyar TL, bizler de emlak danışmanları olarak destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.