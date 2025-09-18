İktidar tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni düzenlemeyle boşanma oranlarının önüne geçmek için evlenecek çiftlerin, sağlık kontrolünden geçtikleri gibi psikolojik denetime de girmeleri hedefleniyor.
3 YENİ AKADEMİ
Bugün ise iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, anne baba olmayı düşünenlere eğitim verileceğini belirtti.
Gazete, Sağlık Bakanlığı'nın üç yeni akademi kurma kararı aldığını; evli çiftlere “anne babalık” (0–3 yaş) , çocuklara(3–12 yaş) “sağlıklı beslenme” ve gençlere (12–18 yaş) “bağımlılıkla mücadele” konularında eğitimler verileceğini yazdı.