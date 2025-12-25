Samsun’da yaşayan Havanur Yanmaz (34), 2011 yılında eczane teknisyeni Serdar Yanmaz’ı (36) “kaçırarak” evlendi. O dönem Yanmaz’ı telefonla arayıp kapıya çağırdığını anlatan Havanur Yanmaz, arabaya bindirdikten sonra “Kaçıyoruz, bitti” diyerek birlikte yola çıktıklarını söyledi. Çift, kısa süre sonra nikah kıyıp, Serdar Yanmaz’ın köyünde sınırlı katılımla düğün yaptı.

15 YIL SONRA 'TELAFİ DÜĞÜNÜ' YAPTILAR

Evliliklerinden 2 erkek ve 1 kız çocuk sahibi olan çift, yıllar boyunca ilk düğünün eksik kaldığını düşünerek 15’inci yılda yeniden kız isteme, nişan, kına ve düğün organize etti.

Serdar Yanmaz, “Eşim beni gerçekten kaçırarak hayatıma girdi. İlk düğünümüz imkanlar nedeniyle sade olmuştu ve eşimin içinde hep ukde kalmıştı. Onun bu hayalini gerçekleştirmek istedim. Bu kez her aşamasını doya doya yaşadık” dedi.

ÇOCUKLARINDAN İZİN İSTEDİ

İkinci düğünün yakınlarının desteğiyle yapıldığını belirten Yanmaz, “Önce çocuklarımızdan annelerini istedim, sonra merasimleri sırayla gerçekleştirdik. Önemli olan bizim mutluluğumuzdu” ifadelerini kullandı.

Havanur Yanmaz ise, “Kaçırarak evlendiğim eşimle yıllar sonra hayalini kurduğumuz düğünü yaptık. Eksik kalan duygularımız tamamlandı, çok mutluyuz” diye konuştu.