Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde partisinin Mardin Artuklu’daki Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada evliliğin teşvik edilmesine yönelik önerileriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Destici'nin, “İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın” sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Destici, gündem olan ifadelerine ilişkin katıldığı bir yayında açıklık getirdi. Gençlerin iş hayatından dışlanması gibi bir görüşlerinin olmadığını söyleyen Destici, “Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu zaten anayasaya da aykırı” diyerek sözlerinin bağlamından koparıldığını belirtti.

Destici, “Biz neden bu ifadeyi kullandık? Bu konuya dikkat çekmek için kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı.” dedi. Destici, bazı yorumların kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürerek, “Bizi itibarsızlaştırmak için farklı lanse ettiler. Bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir, hatamızdan da geri adım atmasını biliriz.” diyerek tartışmalara yönelik değerlendirmesini tamamladı.