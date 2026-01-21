İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı çevresinde Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılan konutlar havadan görüntülendi.
İstanbul’un su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Sazlıdere Barajı havzasındaki yaklaşık 30 bin konutu kapsayan inşaatlar hızla yükseliyor. Konutlar jet hızıyla ÇED süreçlerinden geçirilerek tamamlanmaya çalışılıyor.
Yapılan itirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen kanal projesinin su kaynaklarına geri dönülemez biçimde zarar vereceği, yeni deprem tehdidi oluşturabileceği belirtilmesine rağmen betonlaşma devam ediyor.
Beton bloklar, tarım arazilerini yok ediyor, su havzalarını kirletiyor. İSKİ’nin buradaki konutlara su vermesi mevzuata uygun değil.