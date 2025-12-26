Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan’daki iç çatışmalar, Orta Doğu’daki askeri gerilimler ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan krizler, gıda tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini açık şekilde ortaya koydu. Savaş ve ambargo koşullarında üretimin aksadığı, lojistik hatların kesintiye uğradığı ve temel gıdalara erişimin ciddi biçimde zorlaştığı birçok ülkede gözlemlendi. Uzmanlar, benzer sorunların başka coğrafyalarda da yaşanma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

AFET SENARYOLARINDA EKMEK EN KRİTİK GIDA

Afet ve kriz yönetimi alanında çalışan uzmanlara göre, deprem, sel, büyük yangınlar veya savaş gibi olağanüstü durumlarda ilk sıkıntı yaşanan alanların başında ekmek ve un temini geliyor. Fırınların çalışamaması, elektrik ve doğalgaz kesintileri ile lojistik aksaklıklar, kısa sürede ekmek kıtlığına yol açabiliyor. Bu nedenle un, uzun süre saklanabilmesi ve farklı koşullarda kullanılabilmesi nedeniyle stratejik bir gıda olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN EVLERE UN STOĞU ÇAĞRISI

Uzmanlar, olası bir kriz durumunda market raflarının kısa sürede boşalabileceğine dikkat çekerek, hanelerin tedbir amaçlı un stoğu yapmasını öneriyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bir ailenin en az birkaç ay, mümkünse bir yıla kadar ekmek ihtiyacını karşılayabilecek miktarda un bulundurması tavsiye ediliyor. Bu uyarının panik yaratmaya yönelik olmadığı, tamamen hazırlıklı olma amacı taşıdığı özellikle vurgulanıyor.

UN NASIL VE NE ŞEKİLDE SAKLANMALI

Uzmanlar, un stoklanırken doğru saklama koşullarının da büyük önem taşıdığını belirtiyor. Unun nemden, güneş ışığından ve haşerelerden korunacak şekilde serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bez veya gıda uygun kaplar, uzun süreli saklama için daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Ayrıca stokların belli aralıklarla kontrol edilmesi ve dönüşümlü kullanılması öneriliyor.

SADECE UN DEĞİL, TEMEL GIDALAR DA ÖNEMLİ

Uzmanlara göre un stoğunun yanında tuz, yağ, bakliyat, şeker ve su gibi temel gıdaların da evlerde bulundurulması, kriz dönemlerinde hayati avantaj sağlıyor. Özellikle un sayesinde ekmek, bazlama ve benzeri ürünlerin evde üretilebilmesi, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltıyor.

Uzmanlar, yaşanan küresel gelişmeler ışığında bireysel hazırlığın önemine dikkat çekerek, bilinçli ve kontrollü stoklamanın hem ailelerin güvenliği hem de toplum genelinde panik oluşmasının önlenmesi açısından kritik olduğunu ifade ediyor.