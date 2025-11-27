Beslenme uzmanları, konserve ürünlerin doğru seçildiğinde taze gıdalar kadar besleyici olabildiğini ve acil durum çantalarının en önemli kalemlerinden biri olduğunu belirtiyor. Hem ekonomik hem de dayanıklı olan bu ürünlerin, olası kesinti veya tedarik sorunlarında önemli rol oynayacağı vurgulandı.

ALMANYA’DAN “STOK YAPIN” UYARISI

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), 35 yıl sonra ilk kez savaşa yönelik açık bir hazırlık uyarısı yayımlamasının ardından beslenme uzmanları vatandaşlara temel erzak ve konserve stoklamaları çağrısı yaptı.

“ÇABUK BOZULMAYAN ÜRÜNLERİ STOKLAYIN”

Uzmanlar, özellikle bozulması zor ve uzun süre dayanabilen konserve gıdaların depolanmasını öneriyor. Hem besin değerlerini korumaları hem de uzun süre saklanabilmeleri nedeniyle konserve sebze, bakliyat, et ve balık ürünleri acil durum listesinde ilk sırada yer alıyor.