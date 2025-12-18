Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan’daki iç savaş, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Afrika’nın farklı bölgelerinde süren silahlı gerilimler, tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi. Bu ülkelerde yaşananlar, savaş dönemlerinde gıda temininde ciddi aksaklıklar yaşanabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, benzer risklerin başka bölgeler için de tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

UZMANLARDAN EVLERE GIDA STOĞU ÇAĞRISI

Afet ve kriz yönetimi konusunda çalışan uzmanlara göre, olası bir savaş veya büyük kriz durumunda marketlere erişim kısıtlanabilir, temel gıdalara ulaşmak zorlaşabilir. Bu nedenle hanelerin, en az birkaç hafta yetecek şekilde dayanıklı gıda stoğu yapması öneriliyor. Uzmanlar, bu çağrının panik yaratmak amacı taşımadığını, yalnızca tedbirli olmayı hedeflediğini vurguladı.

MAKARNA VE BULGUR ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanların özellikle altını çizdiği ürünlerin başında makarna ve bulgur geliyor. Uzun raf ömürleri, kolay pişirilmeleri ve yüksek besin değerleri sayesinde bu ürünlerin kriz dönemlerinde önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra pirinç, bakliyat, un, konserve gıdalar, yağ ve tuz gibi temel ürünlerin de stok listesinde yer alması tavsiye ediliyor.

PANİK DEĞİL PLANLI HAZIRLIK

Uzmanlar, vatandaşların aşırı ve kontrolsüz alışverişten kaçınması gerektiğinin altını çizdi. Amaç, ani bir kriz anında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için makul ve dengeli bir hazırlık yapılması olarak ifade edildi. Savaş bölgelerinde yaşanan tecrübelerin, bilinçli hazırlığın ne kadar önemli olduğunu açık şekilde ortaya koyduğu belirtildi.