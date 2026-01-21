Özel okullarındaki fahiş fiyatlar velilerin boynunu büktü. Bazı veliler özel okul ücretlerini karşılamak için evlerini, arabalarını sattı, bazıları ise kredi çekti. Özel okul ücretleri yıllık 2 milyon TL'ye ulaştı. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir düzenleme bekliyor.

NTV'de yer alan habere göre, 2 milyon TL'lik fahiş ücretin içerisinde yemek, kırtasiye ve kıyafet masraflarının dahil olmadığı belirtildi.

Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz; insanların evlerini, arabalarını satıp kredi çektiklerini söyledi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Birçok veli de çocuğunu özel okullardan alıp devlet okullarına veriyor. Devlet okullarının alternatifsiz okullar olması lazım."