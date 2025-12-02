Çin'de yaşanan bir 'yasak aşk' olayı, sosyal medyada viral oldu.



Karısını aldatan adam, eşinin beklenmedik bir anda eve gelmesi üzerine sevgilisini yüksek katlı apartmanın penceresinden aşağı sarkıttı.



Genç kadın, birlikte olduğu adamın eşine yakalanmamak için adeta ölümle dans ederken, görüntüler camlara çıkan komşular tarafından kayıt altına alındı.



ALT KATA İNMEYİ BAŞARDI



Görüntülerde genç kadının, basıldıktan sonra can havliyle bir alt kata inmeye çalıştığı anlara yer verildi. Kadının yüksek katlı binada tehlikeli şekilde kat değiştirdiği ve camlara vurarak yardım istediği anlar yer aldı. Olayı görenler büyük panik yaşarken, kadının mucize eseri hayatta kaldığı öğrenildi.