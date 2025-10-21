Adana’nın sosyetik düğünlerinden birinde boy gösteren genç kadın, koluna taktığı “karton koca” ile tüm bakışları üzerine çekti. Gerçeğinden farksız maket, smokiniyle dans pistinde salınırken, davetliler arasında kahkaha tufanı koptu. “Eşim işten başını kaldıramıyor, ben de böyle bir çözüm buldum!” diyen kadın, maketin hem sessiz hem de itiraz etmeyen bir partner olduğunu esprili bir dille anlattı.

Sosyal medyada da viral olan bu olay, “Adana usulü aşk” yorumlarına sahne oldu. Kimileri “Bu maket gece eve gelip ‘yorgunum’ da demez!” derken, kimileri ise “Adana’da her soruna bir çözüm var!” diyerek olaya alkış tuttu. Peki, bu maket koca trendi yaygınlaşır mı? Adana’dan gelen bu yaratıcı fikir, yalnız davetlere son verecek gibi görünüyor!