Eski Beşiktaş futbolcusu ve şu anda Al Jazira forması giyen Mohamed Elneny, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatıyla gündemde. Mısırlı yıldızın, Faslı influencer Hanan ile gizlice evlendiği ortaya çıktı.

ÖNCE SAKLADILAR

Söylentiler, Hanan’ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla başladı. Görüntülerde yüzü emojiyle kapatılan kişinin Elneny olduğu kısa sürede anlaşıldı. Üstelik Hanan’ın hamile olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlar, paylaşılan karelerdeki mekân ve kıyafet detaylarını Elneny’nin önceki görünümleriyle eşleştirerek kimliği ortaya çıkardı.

GİZLİLİĞİ KALDIRDILAR, FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR

Haberler yayılınca Hanan, Instagram hesabını gizliye aldı. Ancak çiftin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ekim ayında evlendikleri ortaya çıktı. Elneny’ye yakın kaynaklar evliliği doğrulayınca çift gizliliği bozdu ve sosyal medyadan düğün töreni fotoğraflarını paylaştı.

İlk eşi Amal El Henawy ile 10 yıl evli kalan ve üç çocuğu bulunan futbolcunun, Faslı blog yazarı Hanan Moja ile yeniden evlenmesi ve ardından hamile olduğunu açıklaması spekülasyon, savunma ve tartışma fırtınasına yol açtı.

2024 yazında Arsenal’den ayrılarak Al Jazira’ya transfer olan Elneny, 2019'da Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.