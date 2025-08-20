Yapılan bir araştırmada, çiftlerin sağlıklarının birbirinden sandığımızdan çok daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, eşlerden birinde hipertansiyon varsa diğerinde de bu hastalığın görülme ihtimali belirgin şekilde yükseliyor.

Yaklaşık 67 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırma sonucundan, yüksek tansiyonun yalnızca bireysel bir sorun olmadığını aynı evde yaşayan çiftler açısından ortak bir risk taşıdığını gösterdiği de ortaya çıktı.

KÜLTÜREL FARKLAR DA ETKİLİ

Çalışma, farklı toplumlarda çiftlerin birbirine olan etkisinin değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, Çin’de eşlerden birinde hipertansiyon varsa diğerinde riskin yüzde 26 arttığı belirlendi. Yılmaz, kolektivist kültürlerde (Çin, Hindistan gibi) çiftlerin birbirlerini daha fazla etkilediğini, bireyci toplumlarda (ABD, İngiltere) ise bu etkinin daha zayıf kaldığını ifade etti.

Eşlerin genetik olarak akraba olmaması nedeniyle hipertansiyondaki benzerliğin temel nedeninin genetik değil, çevresel ve davranışsal faktörler olduğunu belirlendi. Akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda genetik etkinin artabileceğini ortaya çıktı. Hava kalitesi, yaşam alanı, gelir düzeyi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi çevresel ve sosyoekonomik etkenlerin de eşler üzerinde benzer sonuçlara yol açıyor.