şarkıcı İrem Derici Galatasaray'a destek olmak için nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile Hollanda'ya gitmiş, büyük zorluk yaşamıştı.

Magandaların peşlerine düştüğünü söyleyen Derici, "Tam aman kapandı konu derken polisler peşimize takıldı. Bir süre sonra ortam yatıştı ama hâlâ kırgınım ve çok üzgünüm" demişti.

Tam bu olay gündemdeyken şarkıcıdan şaşırtan hamle geldi. Instagram hesabından ezlilik hazırlığı yaptığı nişanlısını takipten çıkan Derici, fotoğrafları da kaldırdı.

İkiliden henüz açıklama gelmedi.