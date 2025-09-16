Nüfus artış hızındaki sert düşüş iktidarın endişelenmesine neden olurken, evlenecek çiftlere ilişkin peş peşe yeni uygulamalar gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda raporlanan 'evlilik içi şiddet' olaylarındaki artış ve boşama rakamlarındaki ani yükselişler, yetkililerin bu alana yönelik yeni uygulamaları gündeme taşımasına neden oldu.

EVLENECEKLER 'OLUR RAPORU' ALMAK ZORUNDA KALACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, aile kurumunun güçlendirilmesi ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu psikolojik eğitim verilmesi ve buradan alınacak 'olur' raporu ile evliliklere onay verilmesi planlanıyor.

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak.

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Konuyla ilgili konuşan AKP kaynakları “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.