

Şarkıcı Berdan Mardini (45) 2010'da nikâh masasına oturduğu, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021'de boşanmıştı.

2023'te de kendinden 13 yaş küçük İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sevgililer nisanda ilişkilerini resmiyete dönüştürdü, Başakşehir Nikâh Dairesi'nde evlendi.

SOYADINI SİLDİ

Ancak ikilinin geçen günlerde birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları ayrılık dedikoduklarına neden oldu.

Nikâh sonrası soyadını 'Mardini' olarak değiştiren Dilara Talay, soyadını da tekrar 'Talay 'olarak güncelledi.

"ERKEĞİN EN ONURLU HAMLESİ"

Boşanacakları konuşulan çiftten Berdan Mardini şimdi de yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Mardini "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü; Saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" sözlerini paylaştı.