Evrim Ağacı, son günlerde CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyasına desteği ile gündem olmuştu. Platformdan yapılan açıklamada, D&R ve Idefix ile çalışılmayacağı, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceği duyurulmuştu.

"SON 2 GÜNDE SALDIRILAR İNANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Evrim Ağacı, bu kez de internet sitelerine yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım ile gündeme geldi.

"Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı" denilen Evrim Ağacı platformundan yapılan açıklamada, "Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "http://diyanet.gov.tr" uzantılı hesaptan gönderdikleri e-postadan da görebileceğiniz üzere, resmi devlet hesaplarından e-posta atabilecek kadar sistemlere sızmış haldeler" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı. Doruk noktasında dakikada 55 milyon, saatte 2 MİLYAR istek atarak sitemizi çökertmeye çalıştılar ve hala da deniyorlar.

Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "http://diyanet.gov.tr" uzantılı hesaptan gönderdikleri e-postadan da görebileceğiniz üzere, resmi devlet hesaplarından e-posta atabilecek kadar sistemlere sızmış haldeler.

Bu süreçte http://pazar.evrimagaci.org ve http://kreosus.com/evrimagaci üzerinden bize desteğini gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Kıymetlisiniz. :)

Not: Durumu yetkili mercilere de ihbar ettik, gerisi artık onlarda..."