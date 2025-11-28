Yıllar önce yayınlanan "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle bilinen çocuk oyuncu Asena Keskinci, dizide rol alan bir diğer isim Evrim Akın ile ilgili ortaya attığı iddialar gündemi salladı.

Dizi setinde Akın'ın kendilerine kötü davranıp psikolojik baskı uyguladığını iddia eden Keskinci, ardından başka isimler de Evrim Akın ile ilgili benzer iddialar açıkladı.

Gündemi sallayan olay iddialarla ilgili Evrim Akın'dan yanıt geldi.

'NEDEN BENİMLE PROGRAMLARA ÇIKTI?'

Kameralar karşısında gözyaşlarını tutamayan Evrem Akın, olayı "algı operasyonu" olarak niteleyerek "Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? Annesi doğum günümü kutluyor. 'İyi ki hayatımızdasın' diyor" diye konuştu.

Akın özetle şunları söyledi:

"Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu.

Ben nerede kime ne yaptım iyilikten başka. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı?

Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim Abla nasıl' diye mesajlar attı. Doğum günlerimi kutladı. Annesinin de mesajları var."

KESKİNCİ, AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Evrim Akın'ın konuşmasının ardından Asena Keskinci, avukatı Feyza Altun aracılığıyla açıklama yaptı.

Altun'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asena Keskinci, gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusunda kararlıyız" denildi.

Açıklama şöyle:

"Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirebilmesi yıllar almaktadır.

Ve tek bir tetikleyici olay her şeyi haykırmanıza neden olur. Müvekkilim de bu etkenlerle, çocukluğunda Evrim Akın tarafından maruz kaldığı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiğinde bunu samimi duygularla yapmıştır ve gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır.

Zira bu olay, gelecek vadeden genç bir oyuncu olan müvekkilimin kariyerini dahi zedeleyebilecekken, ruhunda onarılamaz yaralar açtığı, yaşadığı bu acı ile gerçekleri konuşma kararı aldığı tüm açıklığıyla ortadadır.

Ez cümle, henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava olmadığı gibi, tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusundaki kararlılığımızı kamuoyuna arz ederiz."