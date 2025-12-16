2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar şok etkisi yaratmıştı.



Keskinci; çocuk yaşta sette fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, "annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız" gibi sözler duyduğunu öne sürmüş ve yıllar içinde Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın'ın hayatına "üvey anne" olarak girdiğini iddia etmişti.

Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter, yönetmen Şahin Yiğit ve daha birçok kişi Evrim Aklın'la ilgili yaşadıklarını anlatmış Asena Keskinci'ye destek vermişti.

Evrim Akın da ağlayarak yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından Evrim Akın, Kanal D'de yayımlanan ve sunucusu olduğu 'Ev Gezmesi' programından çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından Asena Keskinci'nin 'Jasmine' adlı yeni dizisi yayınlanmaya başladı. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan dizi hakkında RTÜK inceleme başlattı. Evrim Akın'ın takipçileri de kendisine konuyla ilgili yorumlar yaptı.

"NEDEN KURBAN EDİLDİĞİNİ BÜTÜN TÜRKİYE ANLADI"

Asena Keskinci'nin reklam için iddialarda bulunduğunu belirten takipçilerine emojilerle cevap veren Evrim Akın, "Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı" yorumuna ise "Çok üzücü gerçekten" cevabını verdi.