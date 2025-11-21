Oyuncu Asena Keskinci, 2007-2010 yılları arasında rol aldığı 'Bez Bebek'te, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın'ın yoğun mobbingi ve şiddetine maruz kaldığını açıkladı.

Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını anlatan Keskinci, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi" ifadelerini kullandı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü. Ve babasıyla ilişki yaşadığını söyledi.

Sette Akın'ın kendisini yüksek bir alandan yere attığını da anlatan Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını ancak daha sonra yeniden diziye döndüğünü aktardı.

İDDİALARI REDDETTİ

Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın da avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, "Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır" dedi.

Akın'ın avukatı Mertay Kuğay tarafından yapılan açıklama şöyle:

"19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla."

ARZU YURTER: İŞİMDEN OLDUM

Öte yandan 'Bez Bebek' dizisi setinde makyöz olan Arzu Yurter'den de Asena Keskinci’ye destek mesajı geldi. Yeter, yayımladığı bir videoda özetle şunları söyledi;

"Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum."

'Alemin Kralı' dizisinde Evrim Akın ile birlikte rol alan oyuncu Zeynep Gülmez ve bir başka oyuncu Yağmur Ün de sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Gülmez, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte" derken Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Evrim Akın'la ilgili bir paylaşım da yönetmen Şahin Yiğit'ten geldi: "Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş, tam da nu çocuktan geldi. İlahi adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlar da başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!"