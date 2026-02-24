İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, son dönemde yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadığı öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre ünlü çift, yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı.

TİYATRO SAHNESİNDE AYRILIK KRİZİ

Çiftin sadece özel hayatları değil, profesyonel iş birlikleri de bu ayrılıktan darbe aldı. Birlikte başrolü paylaştıkları "Aşk Biter mi?" adlı tiyatro oyununun akıbeti, ayrılık haberinin ardından netleşti.

Kapalı gişe oynayan ve izleyiciden tam not alan oyunun yeni temsil tarihlerinin iptal edildiği öne sürüldü. Sahnedeki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin, yaşadıkları kriz nedeniyle artık aynı projede yer almak istemedikleri konuşuluyor.

15 GÜN ÖNCE YOLLAR AYRILDI

Sızan bilgilere göre ünlü çift, yaklaşık 15 gün önce ilişkilerini noktalamaya karar verdi. Daha önce de zaman zaman küsüp barıştıkları haberleriyle gündeme gelen Alışık ve Alasya, bu kez kararlarından geri adım atmadı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yıldızı Evrim Alasya ve usta oyuncu Kerem Alışık’ın sessizliğini koruduğu bu süreçte, tiyatro oyununun iptali hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Oyunun isminin, gerçek hayatta yaşanan bu sonla trajik bir benzerlik taşıması ise dikkatlerden kaçmadı.