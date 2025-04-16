Kimliği açıklanmayan talihli, yıllardır gittiği dükkandan aldığı biletle hayatını değiştirdi.

Mağaza müdürü Wilson Samaan, adamın bileti kazıdıktan sonra şaşkınlıkla, “Bu gerçek mi? Artık evsiz değilim!” dediğini aktardı.

The Guardian'ın aktardığına göre Samaan, talihlinin 100 bin dolar kazandığını sandığını, ancak kendisinin 1 milyon dolarlık kazancı doğruladığını belirtti ve bileti teslim etmek için adamı Fresno’ya götürdü.

Talihli, parayı bölgedeki bir evin peşinatı ve bir araba almak için kullanmayı planladığını söyledi.

Yerel bir videoda, “Sandy’nin alkollü içecek dükkanında 1 milyon dolar kazandım. Sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum!” dedi.