Teksas'ta yaşayan Zachary Thomas ve Joshua Weisenburg’un, yaklaşık 87 bin kişinin yaşadığı Karayipler'de bulunan Gonave Adası'nda erkekleri öldürüp kadın ve çocukları seks kölesi olarak kullanmayı hedeflediği ortaya çıktı. ABD Savcılığına göre ikiliye bu amaç doğrultusunda çok sayıda ağır suçlama yöneltildi.

DARBE PLANI İÇİN "EVSİZLERDEN ORDU" TOPLAMAYA ÇALIŞTILAR

İddianamede, 21 yaşındaki Weisenburg ile 20 yaşındaki Thomas, 2024 Ağustos- 2025 Temmuz tarihleri arasında Washington'daki evsizleri toplayarak topladıkları "evsiz paralı asker ordusu" kurma girişiminde bulundu. İkili evsizlerden oluşan grupla Gonave Adası'nı "yasa dışı bir şekilde işgal edip darbe yapmayı" planlıyordu.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Gonave Adası’nı işgal etmek için operasyonel ve lojistik hazırlıklar yaptı. Yaptıkları plan kapsamında:

Bir yelkenli tekne satın almak

Silah ve mühimmat temin etmek

Columbia bölgesindeki evsizleri “paralı asker” olarak kullanmak gibi adımlar atıldı.

ADANIN DİLİNİ DE ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Yetkililer, ikilinin Haiti’nin resmi dillerinden biri olan Haiti Kreolcesini öğrenmeye çalıştığını, işgal planında yer alacak kişileri aktif olarak toplamaya çalıştığını, ve bu operasyon için gerekli becerileri edinmek amacıyla çeşitli okullara kaydolarak çok sayıda girişimde bulunduğunu tespit etti.

Bu girişimler arasında en dikkat çekeni ise Thomas’ın "askeri kabiliyet kazanmak" amacıyla ABD Hava Kuvvetlerine yazılması oldu.

CİNAYET, ADAM KAÇIRMA VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ SUÇLAMALARI

İki zanlıya yöneltilen suçlamalar arasında:

-Yabancı bir ülkede cinayet işlemek için komplo

-Yaralama ve adam kaçırma planları

-Seks köleliği amacıyla insanlık dışı uygulama hazırlığı

-Çocuk pornografisi üretimi gibi ağır maddeler yer alıyor.

Yetkililer, çocuk pornografisi suçlaması nedeniyle 15 ila 30 yıl, “yabancı bir ülkede cinayet işlemek için plan yapmak” suçundan ise müebbet hapis cezası alabileceklerini belirtti.

SORUŞTURMA 3 KURUM TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Dava, FBI, ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Bürosu ve Selayna Polis Departmanı tarafından ortaklaşa sürdürülüyor.