Almanya’nın başkenti Berlin, Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku'na karşı kapitalizmin fütüristik bir gövde gösterisi olarak inşa edilen tarihi Uluslararası Kongre Merkezi’ni (ICC) yeniden hayata döndürmek için çılgın bir ihale başlattı.

1979 yılında yaklaşık 1 milyar Alman markı gibi devasa bir maliyetle açılan ve dış görünüşü nedeniyle "uzay gemisi" olarak anılan Avrupa'nın bu en büyük eski kongre merkezi, kapılarına kilit vurulduğu 2014 yılından beri terk edilmiş durumda bulunuyor.

ŞARTI DUYAN VAZGEÇİYOR

Berlin hükümeti, Eyfel Kulesi'nin uzunluğuna eş değer olan 320 metrelik bu devasa yapıyı kurtarmak için yatırımcılara sembolik olarak yıllık sadece "1 euro" kira bedeliyle 99 yıllık işletme hakkı sunuyor. Ancak bu cazip gibi görünen teklif, oldukça ağır bir şartı da beraberinde getiriyor.

İhaleyi kazanacak şanslı yatırımcının, binanın zamanında kapanmasına neden olan ve temizlenmesi servete mal olan kanserojen asbest maddesini tamamen ortadan kaldırması, tarihi eserin orijinal dokusunu koruması ve teknik altyapıyı tek başına finanse etmesi gerekiyor.

Berlin halkının yıkılmasına sert şekilde karşı çıktığı ve koruma altına alınan bu "uyuyan dev", geçmişte mülteci barınağı ve aşı merkezi olarak da kullanılmıştı. Şimdi ise şehir yönetimi, Alman mimarisinin bu fütüristik ve duygusal bağ kurulan simge yapısını, devlet kasasından tek bir kuruş harcamadan tamamen yenileyip kamusal alana kazandıracak cesur bir küresel yatırımcı arıyor.