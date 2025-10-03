Fransa’da büyük sendikaların çağrısıyla düzenlenen ülke çapındaki grev, geçtiğimiz ay siyasi krizler ve hararetli bütçe görüşmeleriyle alevlenen protesto dalgasının son halkası oldu.

Perşembe günü ülke genelinde 200’den fazla şehir ve kasabada binlerce kişi, hükümetin harcama kesintilerini protesto etmek ve varlıklı kesimlere daha fazla vergi getirilmesi talebiyle sokaklara çıktı. Göstericiler, sosyal yardımların dondurulması ve bütçedeki kemer sıkma önlemlerine karşı ses yükseltti.

EYFEL KULESİ ANİDEN KAPATILDI

Başkent Paris’te en az 24 bin işçi, emekliler ve öğrenciler öğle saatlerinde Place d'Italie Meydanı’ndan yürüyüşe geçti. Grev nedeniyle Eyfel Kulesi de kapılarını ziyaretçilere kapattı. kule yönetimi bir açıklamayla kapanmayı duyurdu.

PROTESTOLARA 600 BİN KİŞİ KATILDI

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, protestolara katılımın ülke genelinde 600 bin kişi olduğunu açıkladı. Ancak sendika yöneticileri, Eylül ayında yarım milyon kişinin katıldığı eylemlere kıyasla ivmenin düştüğünü kabul etti.