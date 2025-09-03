Türkiye’de otomobil satışları ağustos ayında tarihi seviyelere ulaştı. Artan talep karşısında markalar eylül ayı fiyat listelerini ve kampanyalarını duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler için en çok merak edilen konu ise “hangi model ne kadar oldu?” sorusu.

-Renault ve Hyundai Fiyatları

Renault tarafında Clio, 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, yeni Duster 1 milyon 730 bin TL’den başlıyor. Megane E-Tech, 1 milyon 902 bin TL’den satışta. Markanın üst segmenti Rafale ise 3 milyon 430 bin TL’den alıcı buluyor.

Hyundai ise i10 modelinde 1 milyon 119 bin TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Tucson’un fiyatı 2 milyon 149 bin TL’den başlarken hibrit versiyonu 3 milyon 350 bin TL’den satışta. Markanın elektrikli modeli IONIQ 5, 2 milyon 269 bin TL’den başlayan fiyat etiketi taşıyor.

-Peugeot, Opel ve Dacia’da Öne Çıkan Modeller

Peugeot modellerinde E-208, 1 milyon 884 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008, 2 milyon 359 bin TL’den 3 milyon 195 bin TL’ye kadar çıkarken, E-5008 ise 3 milyon 258 bin TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.

Opel cephesinde Corsa 1 milyon 585 bin TL’den satışa sunulurken, elektrikli Corsa 1 milyon 647 bin TL’den başlıyor. Grandland’in fiyatı 2 milyon 533 bin TL’den 2 milyon 674 bin TL’ye kadar değişiyor.

Dacia ise uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkıyor. Sandero Stepway, 1 milyon 325 bin TL’den başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir modeller arasında.

-Kia, Suzuki ve Chery Kampanyaları

Kia markasında Picanto 1 milyon 225 bin TL’den başlıyor. Sportage, 2 milyon 370 bin TL’den satışa sunulurken, lüks SUV modeli Sorento 5 milyon TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahip.

Suzuki tarafında Swift, 1 milyon 490 bin TL’den başlıyor. Vitara Hibrit’in fiyatı ise 1 milyon 990 bin TL’den 2 milyon 310 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Chery modellerinde Omoda 5 Pro, 2 milyon 145 bin TL’den satışa çıkarken, Tiggo 8 Pro Max 2 milyon 345 bin TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor.

-Togg ve Çinli Markaların Listesi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, T10X modeliyle eylül fiyatlarını açıkladı. Standart menzil 1 milyon 862 bin TL’den başlarken, uzun menzil seçenekleri 2 milyon 172 bin TL’den satışta.

Çinli marka BYD, en çok satan modeli Dolphin’i 1 milyon 664 bin TL’den başlatırken, amiral gemisi Tang için fiyat 4 milyon 999 bin TL’ye kadar çıkıyor.

-Citroën, Nissan ve Honda’da Güncel Fiyatlar

Citroën modellerinde C4, 1 milyon 751 bin TL’den başlıyor. Elektrikli C4 ise 1 milyon 974 bin TL’den satışta. Uygun fiyatlı elektrikli araç AMI, 449 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Nissan cephesinde Juke, 1 milyon 549 bin TL’den alıcı bulurken, Qashqai’nin fiyatı 1 milyon 899 bin TL’den başlıyor. X-Trail ise 3 milyon 519 bin TL’den satışta.

Honda fiyatlarında Jazz, 1 milyon 610 bin TL’den başlıyor. Civic 2 milyon 270 bin TL’den satılırken, SUV modeli CR-V, 5 milyon 970 bin TL’den alıcı buluyor.

-SEAT, Volkswagen ve Fiat Modelleri

SEAT fiyat listesinde Ibiza 1 milyon 715 bin TL’den satışa çıkarken, Leon 2 milyon 150 bin TL’den başlıyor.

Volkswagen modellerinde Polo 1 milyon 678 bin TL’den başlıyor. Tiguan, 2 milyon 901 bin TL’den 5 milyon 649 bin TL’ye kadar uzanan fiyat aralığıyla öne çıkıyor. Passat ise 3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Fiat modellerinde en çok tercih edilen Egea Sedan 979 bin TL’den satışa sunuluyor. Markanın en uygun modeli Topolino ise 540 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

-Toyota’dan Lüks ve Hibrit Seçenekler

Toyota fiyat listesinde Corolla 1 milyon 718 bin TL’den başlıyor. Corolla Cross Hibrit, 2 milyon 72 bin TL’den 2 milyon 544 bin TL’ye kadar uzanıyor. Markanın en pahalı modeli Land Cruiser Prado ise 9 milyon 550 bin TL ile listenin zirvesinde yer alıyor.

SIFIR ARAÇTA SEÇENEKLER ARTIYOR

Eylül 2025 itibarıyla markalar kampanyalarını güncelledi ve tüketicilere geniş bir fiyat aralığı sundu.

500 bin TL seviyesinden başlayan elektrikli modellerden, 9 milyon TL’yi aşan lüks SUV’lara kadar her bütçeye uygun seçenek bulunuyor.