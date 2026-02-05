Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için alternatif erken emeklilik yolları gündemdeki yerini korurken, SGK’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Ağır ve riskli işlerde çalışanları kapsayan Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamı genişletilerek, milyonlarca çalışanın daha erken emekli olmasının önü açıldı.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Yıpranma payı olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı, çalışma koşulları insan sağlığı açısından risk taşıyan meslek gruplarına tanınan özel bir sosyal güvenlik hakkı olarak uygulanıyor. SGK mevzuatında yer alan bu sistem sayesinde çalışanlara ek prim günleri kazandırılıyor.

Bu kapsamda çalışanların her 12 aylık fiili çalışma süresi için SGK primlerine 60, 90 veya 180 gün ilave ediliyor. Böylece hem prim gün sayısı daha hızlı tamamlanıyor hem de emeklilik yaşı öne çekiliyor.

YER ALTI İŞÇİLERİNE AVANTAJ

Yıpranma payının en yüksek oranda uygulandığı meslek gruplarının başında yer altı maden işçileri geliyor. Yer altında geçirilen her 360 gün karşılığında sigortalılık süresine 180 gün (6 ay) ekleniyor. Bu sayede maden işçileri, diğer çalışanlara göre çok daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI 5 İLA 8 YIL ERKENE ÇEKİLEBİLİYOR

Normal şartlarda bir çalışanın yıllık prim günü 360 gün olarak hesaplanırken, fiili hizmet süresi zammı uygulanan mesleklerde bu süre daha yüksek yazılıyor. Birikimli şekilde ilerleyen bu sistem sayesinde emeklilik yaşı 5 yıla kadar, çok ağır ve tehlikeli iş kollarında ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.

YIPRANMA PAYINDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Fiili hizmet süresi zammı uygulaması birçok meslek grubunu kapsıyor. Sağlık sektöründe görev yapan çalışanlar yılda 60 gün yıpranma payı kazanırken, asit, cıva ve benzeri zararlı maddelere maruz kalan ağır sanayi çalışanları da bu haktan yararlanabiliyor.

Ayrıca;

-Turkuaz basın kartına sahip gazeteciler

-Yer altı maden işçileri

-Askerler ve polisler

-MİT personeli

-Cezaevi infaz ve koruma memurları

-İtfaiye personeli

yıpranma payı kapsamındaki meslek grupları arasında yer alıyor.

2026'DA KAPSAMA ALINACAK YENİ MESLEKLER AÇIKLANDI

SGK’nın 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınacak meslekler de netleşti. Buna göre;

-Çimento fabrikalarında çalışan işçiler

-Alüminyum üretim tesislerinde görev yapanlar

-Dökümhane çalışanları

-Cam sanayi sektöründe çalışan işçiler

yıpranma payı hakkından yararlanarak daha erken emekli olabilecek.

EYT'SİZ ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ KAPI ARALANDI

SGK’nın yıpranma payı kapsamını genişleten bu adımı, EYT düzenlemesi dışında kalan çalışanlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Ağır ve riskli işlerde çalışan binlerce kişi, yeni düzenleme sayesinde hem prim gününü daha hızlı tamamlayacak hem de emeklilik hayaline yıllar önce kavuşabilecek.