EYT düzenlemesi ile yaş şartı kalkarken, bir gün veya bir ay farkla bu hakkı kaçıranlar için "kademeli emeklilik" modeli üzerinde teknik çalışmalar sürüyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte torba yasa beklentileri artarken, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'lular için yaş şartının esnetilmesi planlanıyor.

KİM, NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK? İŞTE MASADAKİ YENİ FORMÜL

Yeni sistem, sigortalılık başlangıç tarihine göre "kademeli bir yaş indirimi" öngörüyor. Masadaki bilgilere göre öne çıkan tablolar şu şekilde:

-SSK'lılar (4A): 7000 prim gününü tamamlayanlar için kademeli geçiş. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartı ile yaş haddinde indirim bekleniyor.

-Bağ-Kur'lular (4B): Prim eşitleme düzenlemesiyle 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ve esnafa 5 yıl erken emeklilik yolu açılması hedefleniyor.

-Küçük Esnaf: Yanında 10 kişiden az çalışan bulunan işletme sahipleri, 7200 günle daha erken emeklilik hakkına kavuşabilecek.

KADIN VE EV HANIMLARINA ÖZEL AYRICALIK

Düzenleme sadece tarihle sınırlı kalmıyor, sosyal güvenceyi artıracak özel maddeler de içeriyor:

-Doğum Borçlanması Genişliyor: Üç çocuğa kadar borçlanma hakkı (toplam 2160 gün) ile kadınların emeklilik yaşı ciddi oranda öne çekilecek.

-Ev Hanımı Primi: Aile ve Gençlik Bankası üzerinden ev hanımlarının ödeyeceği isteğe bağlı primlerin üçte birini devlet karşılayacak.

YAŞ ŞARTI TAMAMEN KALKACAK MI?

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, yaş şartının EYT'deki gibi tamamen sıfırlanması beklenmiyor. Ancak 1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için yaş sınırının kademeli olarak aşağı çekilmesi (örneğin 50-52 yaş gibi basamaklar) en güçlü senaryo olarak duruyor.

GÖZLER TBMM VE TORBA YASADA

EYT'yi kıl payı kaçıranların kaderini belirleyecek olan kademeli emeklilik düzenlemesinin, önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında, 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik tarihinde 5-7 yıla varan avantajlar oluşabilecek.