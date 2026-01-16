Futbolda Bahis Soruşturmaları kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklanmasının ardından Eyüpspor ve 8 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.
SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Futbolda Bahis Soruşturmaları kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklanmıştı. Bugün itibariyle Eyüpspor ve bazı şirketlere kayyum atandı.
1. Metal Filo Hizmetleri Otomotiv Anonim Şirketi
2.Metal Auto Motorlu Araçlar Anonim Şirketi
http://3.Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Limited Şirketi
http://4.BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Limited Şirketi
5.Easy Drive Filo Anonim Şirketi
6.Metal Oto Ticaret Anonim Şirketi
7.Metal Mimarlık Anonim Şirketi
8.Metal Havacılık Anonim Şirketi
9.Eyüpspor Futbol Yatırımları Anonim Şirketi