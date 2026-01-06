Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da kadrodaki oyuncularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Eflatun-sarılılarda Halil Akbunar, Svit Seslar ve Serdar Gürler’in ardından Mame Thiam da takımdan ayrıldı.

Süper Lig ve 1’inci Lig ekiplerinin yakın takibinde olan Mame Thiam ile ilgili Eyüpspor sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teşekkürler Mame Thiam! Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.