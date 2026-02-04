Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü hafta maçında Gençlerbirliği evinde ikas Eyüpspor’u konuk eti. Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Gençlerbirliği’nin golleri 12’nci dakikada Varesanovic ve 24’üncü dakikada Ensar Kemaloğlu’ndan geldi. Eyüpspor’un gollerini ise 34 ve 44’üncü dakikada Angel Quinones Torres kaydetti.

1’inci dakika karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte maça Gençlerbirliği başladı.

4’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Eyüpspor atağında Quinones ortalamak istedi ancak Gençlerbirliği savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

7’nci dakikada Gençlerbirliği sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Samed’in ortasında Mendy topu uzaklaştırdı.

11’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ensar ceza sahasına ortaladı, Eyüpspor savunması topu karşıladı.

12’nci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cihan’ın altıpas önüne gönderdiği topa Varesanovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Felipe’nin müdahalesi yeterli olmadı: 1-0.

20’nci dakikada Gençlerbirliği penaltı bekledi. Onyekuru’nun son çizgiden çevirdiği top savunmadan sekti, ev sahibi ekip hakeme itirazlarda bulundu.

22’nci dakikada pozisyonun ardından VAR, hakemi monitöre davet etti.

23’üncü dakikada VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Callegari’nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Gençlerbirliği penaltı kazandı.

24’üncü dakika penaltıda topun başına geçen Ensar, yerden sol köşeye yaptığı sert vuruşla kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. Gençlerbirliği farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

28’inci dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Quinones, ceza sahasına girip sol köşeye sert vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi.

33’üncü dakikada, Karşılaşmanın bu bölümünde Eyüpspor rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı ve oyunu Gençlerbirliği sahasına yıktı.

34’üncü dakikada Eyüpspor, Quinones’in kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. Sağ kanattan gelişen hücumda Calegari ile duvar pası yapan Quinones, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Quinones, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sol köşeden ağlara gönderdi.

40’ıncı dakikada Gençlerbirliği önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan hızla gelişen atakta Hanousek’in son çizgiden yaptığı ortaya Marto kafayla vurdu, ancak top sol direkten az farkla dışarı gitti.

44’üncü dakikada Eyüpspor, Quinones’in golüyle eşitliği sağladı. Ceza sahası yayı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quinones, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 2-2.

53’üncü dakikada ev sahibi ekip sağ kanattan hızlı çıktı. Fıratcan son çizgiye indi ancak Eyüpspor savunması orta şansı vermedi.

55’inci dakikada Gençlerbirliği sol kanattan yüklendi. Varesanovic’in altıpas önüne gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

58’inci dakikada Gençlerbirliği net bir gol fırsatı yakaladı. Traore’nin sol kanattan ceza sahasına girerek çevirdiği topa Varesanovic vurdu, Felipe gole izin vermedi.

66’ncı dakikada Eyüpspor sağ kanattan etkili geldi. Yao’nun arka direğe gönderdiği ortada Talha’nın kafa vuruşu auta gitti.

82’nci dakikada Eyüpspor sol kanattan geldi. Manga’nın ceza sahasına çevirdiği topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

84’üncü dakikada Gençlerbirliği direkten döndü. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Samet arka direğe kesti, Felipe’nin sektirdiği top Tongya’nın önünde kaldı. Sağ ayağıyla sert vuran Tongya’nın şutunda top direkten oyun alanı dışına çıktı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Gençlerbirliği evinde ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Selahattin Altay

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Umut İslamoğlu, Arda Çelik, Matej Honousek, Samed Onur, Ensar Kemaloğlu(Dk. 56 Tongya), Dal Varesanovic(Dk. 72 Dilhan Demir) , Cihan Çanak(Dk. 72 Koita), Henry Onyekuru(Dk. 86 Arda Arslan), Martor (Dk. 46 Traore)

EYÜPSPOR: Marcos Felipe, Lucas Calegari(Dk. 72 Ömer Ceyhan), Berhan Kutlay Şatlı, Diabeş Ndye, Gilbert Mendy, Arda Yavuz(Dk 86, Ömer Bedri Kara) Ismaila Manga, Christ Sadia, Charles Raux Yao(Dk. 86 Salih Aydoğdu), Angel Quinones Torres(Dk 64 Talha Akkaya), Abdou Khadre Sy (Dk. 86 Ömer Efe Ay)

GOLLER: Dk. 12 Dal Varesanovic, Dk. 24 Ensar Kemaloğlu (Penaltı) (Gençlerbirliği) Dk. 34-44 Angel Quinones Torres (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Gilbert Mendy, Lucas Calegari (Eyüpspor)