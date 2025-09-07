TFF, Eyüpspor-Galatasaray maçının kararını açıkladı. Galatasaray'ın 14 Eylül Pazar günü oynayacağı açıklanan İkas Eyüpspor maçı, yapılan başvuru sonrası 13 Eylül Cumartesi gününe alındı.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde çıktığı programda konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Eyüpspor maçı cumartesi gününe alınırsa bizim için çok büyük bir avantaj olacak. TFF'ye gerekli girişimi yaptık. TFF de diğer kulüplerle birlikte bize yardımcı olmaya çalışıyor. 2 maç arasında 5 gün olursa en azından 1 taktiksel idman daha fazla yapma şansım olacak. Bunu talep ettik. Frankfurt cuma günü oynayacak. Biz de pazar değil, cumartesi günü oynarsak 1 taktik daha antrenman daha yapma şansımız olacak. İnşallah olacak. Bekliyoruz."