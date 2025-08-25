Eyüpspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.
Mücadelenin henüz 1’inci dakikasında Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan Yalçın Kayan’ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Seslar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alanyaspor, 67’nci dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile eşitliği yakaladı: 1-1. Bu gole Eyüpspor’un cevabı geç olmadı. 68’inci dakikada Calegari’nin topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ampem’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Eyüpspor sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.