Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Eyüpspor, 51. dakikada Emre Akbaba'nın vuruşu ile öne geçti. Kayserispor Laszlo Banes'in golüyle 70. dakikada beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor cephesi, Eyüpspor'un golünden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle hakem yönetimini eleştirdi. Atağın başlangıcında Eyüpsporlu futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Kayserispor cephesi, Video Yardımcı Hakem (VAR) Özgür Yankaya'nın performansına tepki gösterdi.

Kayserispor taraftarı da sosyal medyada pozisyonu tartışarak ofsayt iddiasını gündeme taşıdı. VAR incelemesinin ardından golün geçerli sayılması, maça damga vurdu.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bence yediğimiz golde ofsayt vardı. Bu gol bizi biraz zorladı. Sonrasında oyuncularım sahaya karakterlerini koydular. Çok iyi mücadele ederek geri döndüler. Son 2 deplasmanda alınan 4 puan fena değil ama bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Ne yazık ki bunu başaramadık" ifadelerini kullandı.

Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.