Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor yeni teknik direktörünü buldu… İstanbul ekibi teknik direktör Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpte yapılan açıklama şu şekilde: "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor'da kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.