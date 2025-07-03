Araç İkiye Bölündü, Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Feci kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Topçular Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil bir anda kontrolünü kaybetti ve hızla yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil adeta ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol Trafiğe Kapandı, İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak Adnan Menderes Bulvarı’nın her iki şeridini de trafiğe kapattı. Hurdaya dönen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yerindeki güvenlik kameralarının da inceleneceği öğrenildi.