Eyüpsultan’ın Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yangın meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürürken, binada mahsur kalan kişileri ise kurtardı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.