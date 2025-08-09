Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir “Eyyam-ı Bahur” dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sisteminin hafta sonu itibarıyla etkisini göstereceğini ve 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi.

SICAKLIK REKORU GELİYOR

Tahminlere göre, özellikle güney illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Adana’da hava sıcaklığının cumartesi günü 46 dereceye ulaşabileceği, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50-55 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00–17.00) dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojik verilere göre, Adana’da 1929 yılının ağustos ayında ölçülen 45,7 derecelik rekor sıcaklığın bu hafta sonu kırılma ihtimali bulunuyor. Ege Bölgesi’nde de Aydın’da 43°C, Denizli’de 42°C, Manisa’da 41°C’ye ulaşması bekleniyor. Akdeniz’de Antalya 41°C, Güneydoğu’da Şırnak ve Cizre’de ise 45°C’nin üzerinde sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Marmara ve İç Anadolu’da sıcaklıklar 33-35°C bandında seyrederken, Karadeniz’de yalnızca Doğu Karadeniz’in bazı illerinde yerel sağanaklar görülebilecek.

NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik verilere göre Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini 20 Ağustos’a kadar sürdürecek. Hafta içindeyse sıcaklıkların 38-39 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da yağışlar sona ererken sıcaklık 32°C’ye yükseliyor. İç Anadolu’da hava genellikle açık, ancak Sivas ve Erzincan çevresinde gök gürültülü sağanak sürebilir.