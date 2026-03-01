2009-2011 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve toplam 71 bölüm süren Ezel, ihanet, intikam ve dostluk temalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya gibi usta isimleri buluşturan yapım, unutulmaz replikleri ve karakterleriyle hala izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Hala tekrar izlenmeye devam ediyor.

Burçin Terzioğlu, dizide Dayı’nın kızı Azad’ı canlandırmıştı. Önce Dayı’nın kıymetli kızı, ardından Kerpeten Ali’nin eşi olarak izleyicilerin karşısına çıkan Terzioğlu, performansıyla izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı.

Duygusal sahneleri, güçlü duruşu ve karakterin kırılgan yanını başarıyla yansıtan oyuncu, dizinin en unutulmaz kadın karakterlerinden birine hayat verdi.

KENDİSİNE TAKILAN LAKABI AÇIKLADI

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Terzioğlu, o dönemi şöyle anlattı:

“Bir karavan düşün. İçinde Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya var. O kadar erkeğin içinde bana ‘Burhan’ derlerdi.”

Bu açıklama, dizinin kamera arkası dinamiklerine dair tatlı bir nostalji rüzgarı estirdi.