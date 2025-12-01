Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren müsabakada iki takım da şampiyonluk yolunda hata yapmadan derbiyi atlatmak istiyor. Zirvedeki dengeleri değiştirecek maçta iki takımın yönetimi de elini cebine atma kararı aldı.

PRİM KATLANABİLİR

Fenerbahçe cephesinde Başkan Sadettin Saran, kritik Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takıma moral verdi ve prim açıkladı.

Derbinin önemine vurgu yapan Saran, kritik müsabaka için belirlenen prim miktarını yaklaşık 3 milyon Euro (148 milyon TL) olarak açıkladı. Ayrıca sarı lacivertlilerin derbiden zaferle ayrılması durumunda Fenerbahçeli iş insanlarının da ekstra prim için çalışma içinde olduğu iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYARI

Galatasaray yönetimi de derbi için kesenin ağzını açtı. Yönetimin aldığı karara göre sarı-kırmızılı oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılan 1 milyon Euro'luk (49.1 milyon TL) galibiyet priminin aynısının Kadıköy'deki derbi için de verilecek.

Yönetimin bu karar ile zorlu derbi öncesinde oyuncuların moralini yükseltmek ve derbinin önemini vurgulamak istediği öğrenildi.

Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Galatasaray 32 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında yer alıyor.